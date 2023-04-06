Bursa’da polise çarpıp kaçan şüpheli İstanbul’da yakalandı

Bursa'da uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarken bir polis memuruna çarptı. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, şüpheli İstanbul'a kaçtı. Başakşehir'de trafik durdurularak yakalanan şüpheli silahla kendini aracına kilitledi. Polis, zor kullanarak etkisiz hale getirdiği şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bursa’nın Nilüfer ilçesi çevre yolu üzerinde Görükle kavşağında meydana geldi. Uygulama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Bünyamin Dursun idaresindeki otomobile dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayan şüpheli, polis memuru Z.Y.’ye (35) çarparak kaçtı. Diğer polislerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Z.Y.’yi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Z.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden Dursun’un kullandığı aracı takip eden polis, şüphelinin İstanbul’a geldiğini belirledi. Bunun üzerine Bursa polisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile iletişime geçti ve şüphelinin plakasını vererek aracın İstanbul’a geldiğini bildirdi. İhbar üzerine İstanbul polisi de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ELİNDE SİLAHLA DİRENDİ

Yapılan çalışmalarda Dursun idaresindeki aracın Başakşehir TEM Otoyolu üzerinde olduğunu belirleyen ekipler, yolu trafiğe kapatarak şüphelinin kullandığı aracı durdurdu. Şüpheli, araçtan inmemek için kapıları kapatarak elinde silahla direndi. Ekipler, şüpheliye zor kullanarak etkisiz hale getirip araçtan indirdi. Gözaltına alınan Dursun’la ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 2 kere de çocuğun cinsel istismarı suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Öte yandan polis, Bünyamin Dursun’a 5’inci kez alkollü araç kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından toplam 25 bin 521 lira para cezası kesti. Bünyamin Dursun’un işlemleri için emniyete götürülürken, kullandığı araç yediemin otoparkına çekildi. DHA