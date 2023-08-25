Bursa’da şafak operasyonu: 44 gözaltı
Bursa'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, belirlenen 50 farklı adrese, çarşamba günü eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
300 polisin katıldığı operasyonda, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 60 yıl, ‘hırsızlık’tan 10 yıl 4 ay ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 13 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan kişilerin de aralarında olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)