Bursa’da toplu arı ölümleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde toplu arı ölümleri yaşanıyor. Arıcılar, tarım ilaçlarının ölümlere neden olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arıcılar, zirai ilaçlamalar nedeniyle toplu arı ölümleri yaşandığını belirtiyor.

Ahmet Çamlıbel adlı arıcı, her yıl mart-nisan aylarında kovanlarında toplu arı ölümleri yaşandığını söyledi ve bunun sebebinin tarım arazilerinde kullanılan mantar ilacı olduğunu düşündüğünü ifade etti. İlçe tarım ekipleri de numune aldı ve tutanak tuttu.

Çamlıbel, “59 kovan arımız, 15 tane ana kutumuz var. Arıların yüzde 80’i zayi oldu. Kalan arılardan bal alabilir miyiz bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise çiftçilerin ilaçlama saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, ilaçlama yapmanın arıların kovanlarına döndüğü saat 16:00’dan sonra yapılması gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Çelik, arıların doğanın dengesi olduğunu ve arıcılığın dünya genelinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.