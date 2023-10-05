Bursa’da vinç kazası: İşçi 9 gün sonra öldü
Bursa İnegöl'de bir inşaatta vinç kazasında ağır yaralanan 62 yaşındaki işçi, 9 gün sonra hayatını kaybetti.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde 26 Eylül’de, Osman Çankaya, kamyondaki inşaat malzemelerini vincin halatına bağlayıp, malzemelerin üzerine oturarak vinçle yukarı çıkmak istedi. Ancak bu sırada vincin halatı kopunca Osman Çankaya, malzemelerle birlikte beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Çankaya, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan işçi, 9 gün sonra yaşamını yitirdi. (DHA)