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Bursa’da zincirleme kaza: 2 kişi öldü

Bursa'da meydana gelen kazada 2 sürücü öldü.

Yayınlanma: 12:06 - 19 Eylül 2023 Güncellenme:
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Bursa’nın Kestel ilçesinde iki tır ve otobüsün karıştığı kazada 2 sürücü öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Resul Ç. (29) yönetimindeki  tır, Bursa-İzmir kara yolu Barakfakih mevkisinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen Neşir A’nın kullandığı   tıra arkadan çarptı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, daha sonra da sol şeritte ilerleyen S.S’nin kullandığı  yolcu otobüsüne çarparak durabildi.

Kazada, çarpmanın etkisiyle hareket eden aracının altında kalan Neşir A. ile yaralanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen sürücü Resul Ç. hayatını kaybetti.

Otobüste yaralanan 4 yolcu ise Kestel ve Bursa’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım bir süre aksadı. (AA)

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