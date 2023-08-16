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Büyükbaşın saldırdığı yaşlı kadın öldü

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, kendisine ait büyükbaşın saldırdığı Fitnet Kurt (74), yaşamını yitirdi.

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Büyükbaşın saldırdığı yaşlı kadın öldü

Ordu’da Musakırık mahallesi Duduyalak Obasında yerde hareketsiz olarak yaşlı bir kadının yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının Fitnet Kurt olduğu belirledi.

BOYNUZ DARBESİYLE HAYATINI KAYBETMİŞ

Yaşlı kadının cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kendisine ait büyükbaşın boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

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