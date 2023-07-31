Buzdolabı tamir ederken hayatını kaybetti

Batman'ın Sason ilçesinde buzdolabı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan esnaf Aykut Çelik (47), hayatını kaybetti.

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Orta mahallesinde bir işyerindeki buzdolabını tamir etmek isteyen esnaf Aykut Çelik, elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelik, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çelik, burada doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Çelikin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Mehmet Akif Mahalle Mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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