Çal Mağarası’nda şelale taştı, turistler tahliye edildi

Batı Karadeniz’de büyük tahribata neden olan yoğun yağışlar, bugün itibariyle Doğu Karadeniz’i de etkisi altına aldı. Trabzon’un Düzköy ilçesindeki turizm merkezi Çal Mağarası’nın üst kısmındaki şelale şiddetli yağışla birlikte hızını arttırdı. Mağaranın içerisinde bulunan 100’e yakın yerli ve yabancı turist, tahliye edildi.

Elif ÇAVUŞ

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sel ve heyelanların yoğun olarak yaşandığı Batı Karadeniz'den sonra bugün itibariyle Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur etkisini göstermeye başladı.

ÇAL MAĞARASI'NDA SEL MEYDANA GELDİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli yağış sonrasında Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Çal Mağarası'nda sel meydana geldi.

Turizm merkezi olan Çal Mağarası'nın üst kısmında bulunan şelalenin akış hızı yağışın hızıyla birlikte arttı ve alt kısımda bulunan derede su taşkını meydana geldi.

TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

İçerisinde sarkıt, dikit, dere, şelale ve göletler bulunan Çal Mağarası’nı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, şelalenin şiddetini arttırmasıyla mağaradan tahliye edildi.

MAĞARA ZİYARETE KAPATILDI

Çal Mağarası'nın işletmecilerinden Nedim Demir, şiddetli yağmurun iki üç saat devam ettiğini ifade ederek, “Meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında şiddetli bir yağmur bekliyorduk ve ona göre önlemlerimizi aldık. Yıllardır burada olduğumuz için yağmurun ne kadar etkisi olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Yağmur etkisini göstermeye başlayınca yukarıdaki mağaranın üst kısmındaki şelale tehlike yaratabiliyor. Yağmur başlayınca mağara içerisinde bulunan 100'e yakın turisti dışarıya çıkarttık. Mağarayı tamamen ziyaretçi girişine kapattık. Yarına kadar mağara kapalı kalacak” dedi.

Akış hızı artan şelalenin suları, mağaraya ulaşımın sağlandığı yola taşarken, Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

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