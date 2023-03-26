Çaldıklarını baldızının evinde sakladı

Afyonkarahisar'da girdiği evlerden çaldığı eşyaları baldızının evinde saklayan zanlı tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Mahallesi’ndeki bir evden televizyon, buzdolabı, elektrikli süpürge, kahve makinesi, salıncak, perde ve halıların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Aynı mahallede yazlık olarak kullanılan başka bir evden çamaşır makinesi, 2 televizyon, fırın, yatak odası takımı, bulaşık makinesi takımı ve kahve makinelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışmalar genişletildi.

SABIKA DOSYASI KABARIK

Ekipler, yaptıkları incelmelerde olayın 03 BP 499 plakalı kamyonetle gerçekleştirildiğini tespit etti. 5’i hırsızlıktan 10 suç kaydı olan S.C. (29) Mecidiye Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan eşyaların ise zanlının baldızı ve 5 suç kaydı olan M.G’nin (34) evinde olduğu belirlendi. Ekipler, M.G’nin ifadesini alırken ele geçirilen eşyaların büyük bir kısmı sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.C. tutuklandı.

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