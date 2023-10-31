Çalışanına cinsel organını gösterdi, genç kız o anları kayda aldı
Adana'da bir fırında işe başlayan 16 yaşındaki E.A. mola sırasıda kendisine cinsel organını gösteren patronunu kayda aldı. Genç kızın şikayeti üzerine 63 yaşındak R.A. tutuklandı.
Adana’nı Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, lise 3’üncü sınıf öğrencisi E.A., 28 Ekim’de polis merkezine giderek 3 aydır yanında çalıştığı fırıncı R.A.’nın kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.
Cep telefonu ile çektiği görüntüleri de delil olarak sunan genç kızın şikayeti üzerine 4 çocuk babası R.A., gözaltına alındı.
İddiaları kabul etmeyen R.A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. 16 yaşındaki E.A.’nın çektiği görüntülerde R.A.’nın mola sırasında karşısında oturan genç kıza cinsel organını gösterdiği görülüyor. (DHA)