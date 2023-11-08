Camdan fırladı, tekerin altında kalarak can verdi
Kırşehir'de, otomobilin refüje çarpması sonucu camdan fırlayıp tekerin altında kalan sürücü Oğuzhan Yücel (53), yaşamını yitirdi.
Kırşehir- Ankara karayolunun 57’nci kilometresinde Oğuzhan Yücel yönetimindeki 40 DN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı.
CAMDAN FIRLADI, TEKERİN ALTINA GİRDİ
Yücel, çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayıp tekerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Yücel’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Oğuzhan Yücel’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)