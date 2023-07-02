Cami çıkışı pompalı tüfekle vurdu

İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, A.Ü. isimli şahıs, borç meselesi sebebiyle Yakup Ç. ile tartıştı. Cami çıkışı pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

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Kuruçeşme Yeni Mahalle’deki bir kahvehanede karşılaşan Yakup Ç. ve A.Ü., borç konusunda anlaşmazlık yaşadı. Çevrede bulunan diğer kişilerin müdahalesiyle tartışma sona erdirildi. Ancak A.Ü., daha sonra evine gitti ve camiden çıkan Yakup Ç.’yi pompalı tüfekle vurdu.

Yaralanan Yakup Ç., hemen Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı. A.Ü. ise mahalle sakinleri tarafından sakinleştirildi ve polise teslim edildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve detaylı bir inceleme yapılacak. Yetkililer, olayın sebeplerini ve taraflar arasındaki ilişkiyi araştıracak.

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