Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.15'ten itibaren kuzey-güney, güney-kuzey şeklinde çift yönlü açıldığı bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı’ndaki gemi trafiğine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alınan Çanakkale Boğazı’ndaki gemi trafiğinin çift yönlü açıldığı bildirildi.
Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesabından, Çanakkale-Çan yolunun yeniden ulaşıma açıldığını kaydetti. Yol, yangının büyümesiyle tedbiren geçici olarak ulaşıma kapatılmıştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, öğleden önce Çanakkale’deki orman yangınının kontrol altına alındığını ifade etmişti.