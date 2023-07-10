Çanakkale Boğazı’nda durdurulan teknede 83 göçmen yakalandı
Çanakkale Boğazı'nda durdurulan teknede, yurt dışına kaçmaya çalışan 83 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 2 zanlı yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı açıklarında seyir halindeki özel bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre takip edilen tekneye, “TCSG-913” botuyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. (AA)