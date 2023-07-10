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Çanakkale Boğazı’nda durdurulan teknede 83 göçmen yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda durdurulan teknede, yurt dışına kaçmaya çalışan 83 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 2 zanlı yakalandı.

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Çanakkale Boğazı’nda durdurulan teknede 83 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı açıklarında seyir halindeki özel bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen tekneye, “TCSG-913” botuyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. (AA)

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