Çanakkale’de 81 kaçak göçmen yakalandı, 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde balıkçı teknesinde 81 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalanırken, Ayvacık ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 04.42 sıralarında Ezine ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-913’ ve ‘TCSG-16’ tarafından İtalya rotası üzerinde durdurulan balıkçı teknesinde 81 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler ve organizatör şüphelileri karaya çıkartıldı.
BİR GÜNDE İKİ OPERASYON
Aynı gün saat 05.10 sıralarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ‘TCSG-28’ Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği belirtilen lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirildi.
Kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (DHA)