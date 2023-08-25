Çanakkale’de soğutma çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de, orman yangınının 48 saat dolmadan kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları 700 araç ve 3 bine yakın personelle karadan devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, 22 Ağustos’ta Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan, 2 bin 650 hektarı ormanlık, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarın etkilendiği yangınla ilgili saha çalışmaları sürüyor.

Gece 700 araç ve 2 bin 950 personel ile karadan yürütülen soğutma çalışmalarına sabah gün doğumuyla 6 helikopter ile havadan destek verilecek.

Çanakkale’de bulunan insansız hava araçlarıyla takip ve gözlem altında tutulan yangın alanının tamamının ekiplerce karadan çevrilmiş durumda olduğu bildirildi. (AA)

İlginizi Çekebilir Çanakkale'de 1428 kişi tahliye edildi