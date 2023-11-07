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Çanakkale’deki Kocabaş Çayı’nda esrarengiz balık ölümleri

Çanakkale'deki Kocabaş Çayı'nda balık ölümleri görüldü. Ekipler inceleme başlattı.

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Çanakkale’deki Kocabaş Çayı’nda esrarengiz balık ölümleri

Çanakkale’nin Çan ilçesinden geçen Kocabaş Çayı’nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Büyükpaşa köyündeki Kocabaş Çayı’nda sağanak sonrası suların çekilmesiyle yüzlerce ölü balık yüzeye çıktı.

SICAK HAVADA KÖTÜ KOKUYA NEDEN OLDU

Durumun bildirilmesinin ardından köye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemek üzere numune aldı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle kötü kokuya da yol açan balık ölümlerinin nedeni, numunelerin incelenmesiyle tespit edilecek. (AA)

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