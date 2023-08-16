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Çankırı’daki yangında 10 dönüm orman zarar gördü

Çankırı'da çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Çankırı’daki yangında 10 dönüm orman zarar gördü

Yangın Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyü bölgesindeki ormanda çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine yangına; çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

“10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ”

Çaparkayı Köyü Muhtarı Mustafa Kayı, “Şabanözü, Orta, Yaylakent, Çankırı, Eldivan itfaiyeleri, askeriyemiz, köylümüz hep birlikte buraya geldiler, yangını söndürdük. Yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü. Neden çıktığı henüz belli değil. İnceleme yapılacak” dedi. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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