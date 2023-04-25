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Çantasında iki kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünün bagajındaki çantada, 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile yakalanan yolcu İbrahim Halil Acar (23) tutuklandı.

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Çantasında iki kalaşnikof ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, dün Anadolu Otoyolu’nda yaptığı yol uygulamasında Diyarbakır’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı.

Otobüsün bagajında İbrahim Halil Acar’a ait çantada 2 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait 3 şarjör ve 16 mermi ele geçirildi. Çantanın sahibi İbrahim Halil Acar gözaltına alındı.

İfadesinde, tüfeklerin kendisine ait olduğunu itiraf eden ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)

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