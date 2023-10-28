Çatalca’da dere kenarında kaybolan 7 yaşındaki Mustafa aranıyor
İstanbul Çatalca'da en son dere yatağı civarında görüldüğü öğrenilen 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, ekipler tarafından aranıyor.
İstanbul Çatalca Kaleiçi Mahallesi’de yaşayan 7 yaşındaki otizmli Mustafa Cahit Tekin, akşam saatlerinde kayboldu. Çocuklarından haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kaybolan Mustafa Cahit Tekin’in en son çevredeki dere yatağı civarında görülmesi üzerine saat 18.00 sıralarında bölgeye, itfaiye, sağlık, AFAD ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri (SAK) ile İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışması sürüyor. (DHA)