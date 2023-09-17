Çatıda yangın çıktı, 7 binaya sıçradı

İzmit'te çıkan yangın, 8 binayı küle çevirdi. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü ve bitişiğindeki evlere ve iş yerlerine sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

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İzmit ilçesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bitişiğinde bulunan 7 binaya sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu, 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve elektrik ile gaz dağıtım şirketlerinin ekipleri sevk edildi. Sokaktaki doğalgaz ve elektrik hattı güvenlik nedeniyle kesildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Hem itfaiye hem de vatandaşların çalışması sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangında 8 binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

10 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangında 10 kişi tahliye edildi. Yangın sırasında, ev ve iş yerlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangının, elektrik kontağından veya sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangın bölgesine müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf etti. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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