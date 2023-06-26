Çekmeköy’de tadilat yapılan evde doğalgaz patlaması: 1 yaralı
İstanbul Çekmeköy'de tadilat yapılan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama anında evde olan 1 kişi yaralandı.
İstanbul Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Sultan Sokak’ta 17.30 sıralarında doğalgaz patlaması meydana geldi.
İddiaya göre içerisinde oturan kimsenin olmadığı 4 katlı binanın giriş katında tadilat yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması gerçekleşti.
Patlama anında dairede bulunan 1 kişi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. (DHA)