Celal, güvercin kavgasında ölmüştü… 2 tutuklama
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde güvercin besleme meselesi yüzünden çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan Celal Bademin (16) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si, tutuklandı.
Şanlıurfa’da gerçekleşen olay, önceki gün Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi’nde meydana geldi. Celal Badem ile arkadaşları Muhammet Ali K. (14) ve ağabeyi Kerem K. (16) arasında evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı. Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Badem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri, Badem’in ölümüyle ilgili Muhammet Ali K., ağabeyi Kerem K., Nurettin A., Fatih K., Onur Can R.’yi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Bozova Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Muhammet Ali ile ağabeyi Kerem K., tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)