Enginyurt’un mutlu günü: Gençlerden umutluyum

Demokrat Parti Ordu Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’un kızı Miraynaz Enginyurt, dünyaevine girdi. Cemal Enginyurt, "Kız evlat vermek biraz güç. Bahtları açık olsun. Onlardan umutluyum. Gençlerden umutluyum" dedi.

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CEM YILDIRIM/ANKARA

Cemal Enginyurt'un kızı Miraynaz Enginyurt’un nikah töreninde Enginyurt ailesine, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın ve Demokrat Parti üyeleri eşlik etti. Cemal Enginyurt, atılan imzaların ardından evlilik cüzdanını Murat Karayalçın'a uzatarak, “Geçmişten bugüne tanımakta memnuniyet duyduğumuz, Türk demokrasisine, sosyal adalete ve ülkenin yönetiminde büyük başarılara imza atmış bir büyüğüme bu defteri veriyor, kendisinin takdimini arz ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE GENÇLERLE AYDINLIK YARINLARA ULAŞACAK”

Enginyurt, SÖZCÜ'ye “Kız evlat vermek biraz güç. Allah'ım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne laik, demokratik hayırlı evlatlar yetiştirmeye nasip olacak birliktelik nasip etti. Bahtları açık olsun. Onlardan umutluyum. Gençlerden umutluyum. İnşallah gençlerin elinde Türkiye daha güzel yarınlara, aydınlık yarınlara ulaşacak” diye konuştu. Yaklaşan seçimlerle ilgili de konuşan Enginyurt, şunları söyledi:

*14 Mayıs'ta bu millet açlığa, yokluğa, haksızlığa, adaletsizliğe zulme dur diyecek. Demokrasi gelecek. Hak, hukuk, adalet gelecek. Fakirlik sona erecek. Şampanyayla zafer kutlayacak diyenler bu memlekette inancın, ahlakın, değerin ne olduğunu görecekler.

*Bu millet inşallah bayram havasında 15 Mayıs'a girecek. Bu ülkeyi 21 yıldır Moğol istilasından daha büyük bir yağma hareketiyle, soygun, vurgun, talan düzeniyle yönetenlerin yönetimi sona erecek. Keşke Yunan kazansaydı diyenler değil, cumhuriyetin çocukları kazanacak.

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