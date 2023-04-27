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Cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde doktor akrabalarının cenazesi için gelenleri taşıyan otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Cenaze yolunda kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu’nun Fatoğlu mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 34 FJY 737 plakalı otomobil, ana yola giriş yaptığı sırada Trabzon yönüne giden Nikolos Gelashvili idaresindeki GS-99-M Gürcistan plakalı TIR ile çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobildeki Atilla Bektaş ile Hayri Çıplakçöke hayatını kaybetti, Melek Bektaş, Cemile Çıplakçöke ve Firdevs Akbulut yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen ve yaralananların, bir süre önce vefat eden Bulancak Devlet Hastanesinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Aydın Akbulut’un cenazesi için gelen yakınlarını olduğu öğrenildi. (AA)

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