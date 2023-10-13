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Cenazeye giden kadın kazada öldü

Samsun'da akrabasının cenazesine giden Kıymet Düzgün otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Cenazeye giden kadın kazada öldü

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İbrahim Ö. (36), direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarında yürüyen ve akrabasının cenazesine gittiği öğrenilen Kıymet Düzgün’e çarptı.

Düzgün, çarpmanın etkisiyle sürüklenip yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. (DHA)

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