Cep telefonu almak isteyenleri hedef aldılar

İstanbul'da internet üzerinden cep telefonlarını satan kişilerle müşteri olarak irtibat kurduktan sonra satış için buluştuklarında darbedip, silah göstererek cep telefonlarını gasbeden 3 şüpheli yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tuzla’da 18 Mayıs Perşembe günü polise başvuran Z.E.A. internet üzerinden telefonunu satmak için ilan verdiğini, müşteri olarak arayan kişilerle buluştuğunda gelen kişilerin telefonunu gasbettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

17 Ağustos Perşembe günü de Ataşehir’de polise başvuran T.N.A., satış için internete ilan verdiği telefonunu sözde almaya gelen 3 kişi tarafından gasbedildiğini söyledi.

AYNI YÖNTEMİ ÇOK KEZ UYGULAMIŞLAR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin kimliğini tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonda şüpheliler Düzgün F. K.(22), Oğuzcan G.(19), Tuğrul U.(20) gözaltına alındı. Şüphelilerden Düzgün F.K.nın daha önceden 8 , Oğuzcan G.nin 14, Tuğrul U.nun ise 9 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin aynı yöntemle 24 Ağustos’ta da Maltepe’de M.A.nın cep telefonunu, Kartalda 28 Ağustos’ta R.A.nın cep telefonunu gasbettikleri de tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Yardıma koştu, hırsızlar akülü bisikletini götürdü