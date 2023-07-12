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Cesedi fındık bahçesinde bulundu

Ordu'nun Kabataş ilçesinde kendisinden haber alınamayan Yusuf Bozkurt'un (79), fındık bahçesinde cansız bedenine ulaşıldı.

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Cesedi fındık bahçesinde bulundu

Ordu’da gerçekleşen olay, dün sabah ilçeye bağlı Ardıç Mahallesi’nde meydana geldi. Ayrıldığı evine akşam saatlerinde dönmeyen Yusuf Bozkurt’a telefonla ulaşamayan yakınları, bölgede arama çalışması yaptı. Bozkurt’u, kendilerine ait fındık bahçesinde yerde yatar vaziyette bulan yakınları durumu, yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Bozkurt’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt’un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi morgundan Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)

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