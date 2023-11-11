Cesedi üç gün sonra bazadan çıkan kadının oğlu ve eşi serbest
Çankırı'da evinde ölü bulunan kadının gözaltına alınan eşi ve oğlu adli kontrolle serbest kaldı.
Çankırı’da bir kadının kaybolduktan 3 gün sonra evindeki bazanın altında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan eşi ve oğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayşe D.’nin (48) evinde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi T.D. ile oğlu E.D.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
KIZI VE ONUN SEVGİLİSİ TUTUKLU
Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı’nda yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe D’den haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine 8 Kasım’da evde yapılan aramada kadın, bazanın altında ölü bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden kadının kızı E.N.D. ile kızının erkek arkadaşı M.E.K. dün tutuklanmıştı. (AA)