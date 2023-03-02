Ceyda evinde cam kesikleri içinde ölü bulunmuştu, sanığa istenen ceza belli oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cansız bedeni bulunan Ceyda Yüksel'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Serkan Dindar (43) için savcı, mütalaasında 'kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

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Polise, 20 Ağustos 2020 saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak’ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar’ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi.

Adrese giden polis, daireye girdiğinde, Ceyda Yüksel’i ölü buldu. Yüksel’in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Ceyda’nın cenazesi, İstanbul’da toprağa verildi.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Serkan Dindar ise olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Dindar’ın ‘yaralama’ ve ‘trafiği tehlikeye sokma’ suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Ceyda Yüksel’in, Serkan Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

AVUKATLAR SÜRE TALEP ETTİ

Serkan Dindar’ın yargılanmasına bugün İzmir 6’ncı Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Dindar, Ceyda Yüksel’in annesi Filiz Demiral, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, Dindar için ‘kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma’ suçundan 12 yıla kadar hapis isterken, ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan ise beraat talebinde bulundu.

Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline devamına karar vererek duruşmayı 28 Nisan’a erteledi. (DHA)

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