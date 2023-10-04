Abone Ol

Cezaevi firarisi yorganın altından çıktı

Bolu'da 3 aydır aranan cezaevi firarisi Sinan Kuşçuoğlu (27) sakladığı evde yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cezaevi firarisi yorganın altından çıktı

Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay önce Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden Sinan Kuşçuoğlu’nun, Bolu’da olduğunu belirledi.

YORGANIN ALTINA GİZLENMİŞ

Kuşçuoğlu’nun saklandığı evin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. Kuşçuoğlu, yorganların altına gizlenmiş halde yakalandı.

Gözaltına alınan ve hakkında ‘kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ gibi çok sayıda suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kuşçuoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ üyesi firari albay yakalandıİlginizi ÇekebilirBakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ üyesi firari albay yakalandıKarakol önünde adam vurdular! Anucurlar çetesinin firari liderine müebbet hapisİlginizi ÇekebilirKarakol önünde adam vurdular! Anucurlar çetesinin firari liderine müebbet hapis
X Reklam