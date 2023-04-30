Cezaevi nakil aracı devrildi! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Kayseri-Malatya yolunda cezaevi nakil aracı şarampole devrildi. Kazada 1 mahkum öldü, 7'si askeri personel 13 kişi yaralandı.
Kayseri-Malatya yolunun 106’ncı kilometresinde Hakan K. idaresindeki 23 HK 538 plakalı cezaevi nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
BİR MAHKUM ÖLDÜ
Kazada araç içinde bulunan mahkum Abdullah Kaynar öldü, 7si askeri personel 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren mahkum Abdullah Kaynarın cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)