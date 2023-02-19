CHP’li vekilden ‘lojistik merkezi’ teklifi

2020 yılında Elazığ’da meydana gelen depremden bugüne kadar Elazığ’ın afet bölgesi olması için çağrılarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bölgede yaşanabilecek depremlerde bölgenin ihtiyaçlarını karşılaması için Elazığ’ın lojistik merkezi haline getirilebileceğini söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesinin fırsata çevrilerek bundan sonraki süreçte olası afetlere karşı Elazığ'ın lojistik merkezi haline getirilerek deprem bölgelerine gıda, barınma ve insan kaynağı ihtiyaçlarının karşılanabileceğini kaydetti.

“ELAZIĞ DEPREM MÜDAHALELERİNDE PİLOT İL OLABİLİR”

Afet Bölgesi ilan edilmesini Elazığ'ın fırsata çevirme şansının olduğunu belirten CHP'li vekil Gürsel Erol, şunları söyledi;

*Elazığ yeni misyon üstlenebilir. Elazığ'a yeni bir ticari marka veya değer eklenebilir. Nedir bu? Elazığ'ı lojistik kent yapabiliriz. Deprem bölgelerindeki deprem sonrası çevre iller dahil hepsi çöktü ama Elazığ ayakta kaldı.

*Eğer Elazığ bu afet bölgesi süresini doğru yönlendirir, yani çürük yapılarını, riske açık binalarının hepsini yenilerse, depreme hazırlıklı il haline gelir. İleri ki süreçte Bingöl'de, Tunceli'de, Diyarbakır'da Muş'ta Sivas ve Malatya'da olabilecek yeni depremlerde burası lojistik merkezi olabilir.

*Yani deprem bölgelerinin ihtiyaçlarını karşılayan; yeme içme, barınma ve insan kaynağını karşılayabilen bir il haline getirebilir. Onun içindir ki Elazığ bir dahaki dönem deprem müdahalelerinde pilot il olabilir.

*Bugün bunu Afet Başkanlığında İlimizin valisi ve belediye başkanıyla da konuştum. Onlara da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Böyle bir düşünce ortaya çıktı. Bunu önümüzdeki süreçte Elazığ ve Türkiye gündemine getireceğiz.

*Afet müdahale ve planlamalarında altyapısı binasıyla tecrübe ve deneyimiyle dinamikleriyle kaynaklarıyla gıda stoklarıyla olan illeri lojistik merkezi haline getirin çevrede herhangi b deprem olduğu zaman anlık müdahaleye ihtiyaç var. Burada en uygun yer de Elazığ.

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