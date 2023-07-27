Abone Ol

Çiftlikte çıkan yangında 33 büyükbaş öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde çiftlikte saman balyalarının alev alması sonucu ahırdaki 170 büyükbaştan 33'ü öldü. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çiftlikte çıkan yangında 33 büyükbaş öldü

Uzunkuyu mahallesinde, Ercan E.’ye ait çiftlikte saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle alev alırken, yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişikteki ahıra da sıçradı.

33 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ahırdaki  zincirle bağlı olan 170 büyükbaştan 137’sini kurtarırken, alevlerin arasında kalan 33 büyükbaş ise öldü.

Alevler ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü. (AA)

Yangın büyüdü, iki şehir arası ulaşım durduİlginizi ÇekebilirYangın büyüdü, iki şehir arası ulaşım durduHollanda'da kargo gemisinde yangın paniğiİlginizi ÇekebilirHollanda'da kargo gemisinde yangın paniği

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam