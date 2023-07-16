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Cilo-Sat Dağları’na çıkan 4 kişi aranıyor

Hakkari'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağlarına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan 4 kişinin bulunması için bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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Cilo-Sat Dağları’na çıkan 4 kişi aranıyor

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘milli park’ ilan edilen Cilo-Sat Dağlarına bugün sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi ile irtibat kesildi. Yakınlarının ihbarı üzerine 20 bin yıllık buzulların olduğu bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini, 4 kişinin akıbetiyle ilgili net bir bilgiye henüz ulaşılamadığını söyledi. (DHA)

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