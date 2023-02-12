Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarından deprem bölgelerine destek yağdı

Merkezi İstanbul’da Kartal ilçesinde bulunan Çin’in Barışçıl Birleşme Derneği’nin çağrısıyla pek çok Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı deprem bölgelerine gönderilmek üzere yardım bağışında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dernek üyelerinden 73 yaşındaki Ba Jingke, kardeş ülke Türkiye’nin acısını paylaştıklarını ve çok üzgün olduklarını ifade etti.

Derneğin Türk ve Çinli üyeleri, afet bölgesindeki barınma ihtiyacına yönelik çadır ve konteyner ev temini için de çalışmalar başlattıklarını ve Çin devleti ile temaslarının devam ettiğini söyledi.

Çin'in Barışçıl Birleşme Derneği'nin bir başka üyesi olan Celal Akgul ise Çinli vatandaşların hızla göstermiş oldukları yardım refleksinden duydukları memnuniyeti şu şekilde dile getirdi:

“Türkiye ve Çin Halkları tarih boyunca dayanışma içinde olmuştur. Dostluklar böyle zor günlerde sınanır. Desteğini gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.”

İlginizi Çekebilir Japonya'dan Türkiye'ye deprem için destek...