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Cinayet işleyen 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

Bahçelievler'de tartıştığı 19 yaşındaki genci bıçaklayarak ölümüne sebebiyet verdiği belirlenen 14 yaşındaki çocuk, tutuklandı.

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Cinayet işleyen 14 yaşındaki çocuk tutuklandı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bisiklete binen 19 yaşındaki Halil Örnek, bisikletini kendisinden isteyen H.A. (14) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından H.A, üzerindeki bıçakla Halil Örnek’i göğsünden yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Örnek’i hastaneye kaldırırken, H.A. da polis ekiplerince yakalandı.

Örnek’in kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı. (AA)

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