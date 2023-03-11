Çine Çayı’nda toplu balık ölümleri
Aydın'da rengi siyaha dönüşen Çine Çayı'nda, çok sayıda balık ölümleri yaşandı.
Aydın-Muğla kara yolu üzerindeki Çine Çayı’nın rengi siyaha dönüştü. Çay kenarında çok sayıda ölü balık görüldü. Bazı vatandaşlar ise çayda balık avlamaya devam etti.
YETKİLİLER NUMUNE ALDI
İhbar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, sudan ve balıklardan numune aldı.
Suyun renginin, zeytin fabrikalarının atıklarından kaynaklandığı iddia ediliyor. (AA)