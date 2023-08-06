Abone Ol

Cinsel istismarla suçlanan doktor tutuklandı

Muğla'da muayene ettiği 17 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor Ufuk S. tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cinsel istismarla suçlanan doktor tutuklandı

17 yaşındaki bir kız çocuğu Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Ufuk S.’nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan 31 yaşındaki Ufuk S. cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)

Engelli kadına cinsel istismara beraat kararıİlginizi ÇekebilirEngelli kadına cinsel istismara beraat kararıKüçük kıza cinsel istismar davasında sanığa 'iyi hal' indirimiİlginizi ÇekebilirKüçük kıza cinsel istismar davasında sanığa 'iyi hal' indirimi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam