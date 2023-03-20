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Cips paketinden uyuşturucu çıktı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde 2 şüphelinin çantalarında yapılan aramada, cips paketinden 151 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. 

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Cips paketinden uyuşturucu çıktı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Otobüsün bagaj kısmındaki 2 yolcuya ait çantadaki cips paketinin içinde 151,68 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler, E.Y. (36) ve E.S. (32) gözaltına alındı.

2 şüpheli, Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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