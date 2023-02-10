Çocuğa şiddet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; bir çocuğun şiddete maruz kaldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından; Emniyet ile irtibata geçildiğini, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir çocuğun şiddete maruz kaldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, sosyal medyada Ankara’da bir adres belirtilerek S.D. isimli kişi tarafından bir çocuğa şiddet uygulandığına dair videonun paylaşılması üzerine, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından emniyet birimleriyle iletişime geçildiği bildirildi.

Açıklamada, “Konu hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatılarak ilgili kişilerin ifadeleri alınmıştır. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR”

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek, “Bazı sosyal medya hesaplarından, ilimiz Etimesgut ilçesinde bulunan bir adreste küçük yaşta bir çocuğa şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntü yayınlanmaktadır” ifadesine yer verildi.

Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili olayı gerçekleştiren 1’i mağdur çocuğun akrabası olmak üzere 3 suça sürüklenen çocuk hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

İlginizi Çekebilir Türkiye, Meksika Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan kararını şiddetle kınadı