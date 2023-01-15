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Çocuğuyla yürürken başından vurulmuştu, ağabeyi tutuklandı

İstanbul'da kucağında bebeğiyle yürüdüğü sırada Hatice Hajı'yi başından tabanca ile vurarak öldüren ve Suriye'ye kaçmak isterken yakalanan kardeşi Arif Haji (22) tutuklandı.

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Çocuğuyla yürürken başından vurulmuştu, ağabeyi tutuklandı

Sultançiftliği Mahallesi’nde 26 Kasım 2022’de kucağında bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Haji, silahlı saldırıya uğradı. Başından tabancayla vurulan Haji, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında cinayeti işleyen kişinin yaşamını yitiren Hatice Haji’nin erkek kardeşi Arif Haji olduğu belirlendi. 3 çocuğu devlet korumasına alınan Hatice Haji’yi öldüren ve Suriye’ye kaçmak istediği belirlenen Arif Haji, dün jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kilis’te yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyesine sevk edilen Arif Haji, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Gaziosmanpaşa Adliyesine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Arif Haji, SEGBİS yöntemiyle yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

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