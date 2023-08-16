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Çocukların eğlencesi, evi kullanılamaz hale getirdi

Kayseri'de boş araziye atılan torpil nedeniyle çıkan, yandaki müstakil ev ile bahçesine sıçrayan yangın, 2 saatte söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma: 15:00 - 16 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Kayseri’de Kocasinan ilçesinde boş arazide, saat 12.00 sıralarında çocuklar tarafından atılan torpil nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, arazinin yanındaki müstakil ev ile bahçesine sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kayseri Kocasinan Polis torpil yangın
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