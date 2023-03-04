Çocuklarını görmek için evine gelen eski eşini öldürdü
İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
7 Eylül Mahallesi’nde bir süre önce eşinden boşanan Aslı A. (30), velayeti ayrıldığı M.A’da (35) olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski kocasının evine gitti.
M.A, Aslı A. ile konuşurken bir anda bıçağını çıkarıp eski karısını göğsünden yaraladı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına aldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenildi. (AA)