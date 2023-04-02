Çöken ahşap evin altında kaldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çöken tek katlı ahşap evde kalan yaşlı kadın yaralandı.
Melenağzı köyünde 87 yaşındaki Saniye Kaya’ya ait 2 odalı eski ahşap ev aniden çöktü.
Çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Melenağzı Köyü Muhtarı Ayhan Türkoğlu, AA muhabirine, Saniye Kaya’nın tek başına yaşadığını, evin çok eski olduğu için kendiliğinden çöktüğünü söyledi. (AA)