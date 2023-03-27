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Çöp evde 1 yaşında bebek bulundu

Konya'da çöp evde 1 yaşlarında kız bebek bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G'yi gözaltına aldı.

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Çöp evde 1 yaşında bebek bulundu

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi’ndeki bir evden dün sürekli ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girdi. Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında bebek buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bebek, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G’yi gözaltına aldı.

Anne F.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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