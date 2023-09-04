Çorlu’da işletmelere 3 milyon lira ceza
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, yaklaşık 3 haftadır Çorlu ilçesinde devam eden kokunun kaynağını tespit amacıyla yaptığı denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen firmalara 3 milyon lira ceza uyguladı, bazı firmalar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamada 11 Ağustos gece saatlerinde ilçede başlayan yoğun koku ve hava kirliliği şikayetine yönelik yoğun denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.
3 MİLYON TL CEZA
Denetimlerin mesai içi ve mesai dışı sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
*İl Müdürlüğümüz personelince kokunun yoğun olarak hissedildiği bölgelerdeki 77 adet tesiste denetim gerçekleştirilmiş olup, gerçekleştirilen denetimlerdin 38 adedi mesai saatleri dışında, gece saatlerinde yapılmıştır.
*Denetimler neticesinde Çevre Mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 işletmeye yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası uygulanmış olup söz konusu işletmelerden Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden işletmeler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. (AA)