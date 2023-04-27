Çorum’da 20 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi
Çorum'da Büyükdüvenci Ortaokulu'nda eğitim gören 20 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Çorum’da Büyükdüvenci Ortaokulu’nda öğrenim gören 20 öğrencide, öğle saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti baş gösterdi.
Okul yöneticilerinin bilgi vermesi üzerine 20 öğrenci, ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TAVUK YEMİŞLER
Bu arada taşımalı eğitim veren okulda öğrencilerin tavuk yediği belirtildi. Öğrencilerin rahatsızlanmasıyla ilgili yemeklerden numune alındı. (DHA)