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Çorum’da kaza: 6 yaralı

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

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Çorum’da kaza: 6 yaralı

Serdar T. idaresindeki 19 ADF 355 plakalı hafif ticari araç ile Ebru T’nin kullandığı 19 AAK 380 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Yaydiğin köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Oğuzhan A, Asil T. (1), Nurettin Araş T. (5), Hatice T, Deniz Sefa T, Caner N. ve Yasemin N. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. (AA)

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