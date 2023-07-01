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Çorum’da kaza: 9 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Çorum’da kaza: 9 yaralı

Muzaffer D. (35) idaresindeki 19 BF 626 plakalı otomobil ile Tuncay Ç’nin (43) kullandığı 14 BP 855 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Cerit Köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlardaki Figen D. (34), Halit Aras D. (2), Eylül D. (6), Murat Ç. (44), Batuhan Ç. (14), Muhammet Emir Ç. (12) ve Mustafa Ç. (63) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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